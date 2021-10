Russia, avvistato misterioso cerchio nelle acque del fiume Moscova

In Russia, i cittadini di Mosca hanno avvistato un misterioso cerchio nelle acque del fiume Moscova, ipotizzando scenari soprannaturali.

In Russia, un bizzarro cerchio è stato improvvisamente avvistato nelle acque del fiume Moscova, dando vita a numerose e fantasiose congetture da parte degli abitanti.

Nella giornata di martedì 26 ottobre, un enorme e inusuale cerchio è stato avvistato nelle acque del fiume Moscova che scorre in prossimità di Mosca, capitale della Russia.

In seguito alle segnalazioni riportate dai cittadini, hanno cominciato a proliferare numerose congetture in merito alla natura del bizzarro cerchio apparso nel fiume. Alcuni abitanti, ad esempio, hanno ipotizzato la presenza di una versione russa del famigerato mostro di Loch Ness mentre altri hanno attribuito il misterioso fenomeno ala presenza di UFO.

A sostegno delle loro tesi, gli abitanti di Mosca hanno documentato l’evento con numerose foto e suggestivi video che ritraggono il fenomeno.

Gli scatti e le clip sono, poi, stati postati sui social, diventando rapidamente virali e stimolando la curiosità e la fantasia degli utenti che animano il mondo online.

Bizarre Backwater Circle Appears in Moscow River

Reports have suggested a construction issue with a tunnel or metro line in the Russian capital, with the mayor's office confirming work being done under the affected area.https://t.co/eGkXD5b9jI pic.twitter.com/X99NMpqML7

