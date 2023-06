Russia: Berlusconi, 'solidarietà a Salvini, so cosa è subire processi politici mediatici'**

Roma, 4 giu (Adnkronos) - "Esprimo solidarietà all’amico Matteo Salvini per gli attacchi che e’ stato costretto a subire per anni a fronte di una singolare inchiesta conclusasi, come troppo spesso accade, in un nulla di fatto. So bene cosa significhi subire processi politici ...

Roma, 4 giu (Adnkronos) – "Esprimo solidarietà all’amico Matteo Salvini per gli attacchi che e’ stato costretto a subire per anni a fronte di una singolare inchiesta conclusasi, come troppo spesso accade, in un nulla di fatto. So bene cosa significhi subire processi politici e mediatici intentati quando non si riesce a sconfiggere l’avversario nelle urne e si preferisce farlo con la macchina del fango e quella giudiziaria. Sono sempre stato certo dell’onestà di Matteo cui mi lega un rapporto di profonda e sincera amicizia". Lo dice Silvio Berlusconi.