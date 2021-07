Russia, bimba si diploma a soli 8 anni: la storia di Alisa Teplyakova

La piccola Alisa Teplyakova ha solo 8 anni, ma si è già diplomata. La bambina è pronta ad iscriversi all'Università.

Bimba si diploma a 8 anni: la storia di Alisa Teplyakova

Alisa Teplyakova ha solo 8 anni ma ha già un diploma di scuola superiore ed è pronta ad iscriversi all’Università per continuare a studiare. La bambina russa nei giorni scorsi ha superato in modo molto brillante l’esame di maturità, diventando in questo modo la più giovane diplomata ad aver superato con successo l’Esame di Stato Unificato in Russia. Un traguardo davvero molto importante e anche molto precoce. La notizia è stata resa nota dal ministero dell’Istruzione russo, tramite il Servizio federale per la supervisione dell’istruzione e della scienza, e ha fatto immediatamente il giro del mondo.

Bimba si diploma a 8 anni: l’annuncio

“C’è stata un partecipante speciale agli esami quest’anno. Ha sostenuto l’esame di russo, matematica, biologia e informatica” ha dichiarato il servizio stampa del ministero. La bambina ha ricevuto il diploma presso la scuola di Mosca, dove si è presentata ad un anno esatto dal superamento del precedente corso di studi. Una bambina prodigio, che è diventata la più giovane diplomata in assoluto. Il padre di Alisa ha spiegato ai media locali che la figlia ha intenzione di proseguire gli studi ed entrare alla Facoltà di Psicologia dell’Università statale di Mosca, ma sta anche considerando opzioni alternative, associate alle biotecnologia.

La bambina si è impegnata moltissimo per riuscire a sostenere l’esame.

Bimba si diploma a 8 anni: la famiglia

La ragazzina, come riportato dal padre, ha capito che non ci sarabbero state “scorciatoie” per cui ha studiato tutte le materie del curriculum scolastico e ha affrontato con grande successo un esame che di solito viene fatto ad un’età molto più grande. Alisa Templyakova viene da una famiglia molto numerosa, composta da sette fratelli.

Uno di loro ha sette anni e sembra essere molto protato per gli studi, proprio come lei. Ha già superato il primo ciclo di studi in anticipo e sta seguendo le orme di sua sorella maggiore. La piccola è molto orgogliosa del successo ottenuto grazie al suo grande impegno.