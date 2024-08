Russia: Borghi (Iv), 'grati a Battistini e a Tg1, Rai non si lasci intimidire'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Nel vero mondo al contrario, un preclaro esercizio di giornalismo sul campo e un (sempre più raro) esempio di vero servizio pubblico diventano motivo di minaccia, dileggio e intimidazione. Credo invece che dobbiamo essere grati a Stefania Battistini e al Tg1 per averci informato in modo dettagliato, e anche coraggioso viste le circostanze. E speriamo che in viale Mazzini o dalle parti di Saxa Rubra nessuno si lasci intimidire da un farlocco ricorso a carte bollate risibili, che dentro quella grande tragedia -che va raccontata per quello che è- non sono neppure da prendere in considerazione". Lo afferma il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva.