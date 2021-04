Russia: caccia Nato intercettano 5 aerei sul Baltico

Bruxelles, 21 apr. (Adnkronos/Dpa) – I caccia della Nato hanno intercettato cinque aerei russi che volavano sul Mar Baltico e gli hanno scortati in terraferma. L'episodio è avvenuto ieri, quando due bombardieri russi, scortati da altri due caccia e da un quinto aereo, stavano operando nel Baltico.

La missione del gruppo aereo russo ha attivato gli aerei Nato in servizio di pattuglia in Estonia e Lituania: un caccia italiano e uno tedesco hanno effettuato decolli di emergenza, mentre due F-16, uno polacco e uno danese, hanno preso parte all'operazione. L'allarme è stato lanciato dai radar Nato presso il Centro per le operazioni aeree in Germania. A fine marzo, l'Alleanza atlantica aveva intercettato, in uno stesso giorno, sei diversi gruppi di aerei.

Erano stati coinvolte forze di Norvegia, Regno Unito, Belgio, Italia, Romania e Bulgaria, e Turchia, in un evento che la stessa Alleanza aveva descritto come "insolito".