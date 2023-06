In queste ultime ore il mondo intero è in apprensione per ciò che sta accadendo in Russia e su come si sta evolvendo la situazione sul fronte ucraino. Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo mercenario Wagner, ha attaccato con un audio i vertici militari russi.

Mentre si sta scrivendo la crisi in territorio russo sta progressivamente evolvendo. In molti potrebbero non sapere che l’ascesa di Prigozhin è stata rapida, tanto da essere stato a lungo uno degli uomini più vicini a Putin. Quest’ultimo nelle scorse ore ha dichiarato: “Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da ogni tradimento interno”. Ma chi è esattamente Prigozhin?

Russia, chi è Yevgeny Prigozhin: le tappe della sua ascesa

Nato a Leningrado nel 1961, Prigozhin ha alle spalle una carriera sportiva, avendo praticato sci di fondo. Ha inoltre un passato da carcerato in quanto era stato accusato di frode, rapina e prostituzione. Nel 1990 viene scarcerato: partirà vendendo hot dog in un chiosco per poi arrivare a fondare una catena di ristoranti di lusso a San Pietroburgo. Sarà in questo contesto che farà la conoscenza di Vladimir Putin: arriverà ad organizzare imponenti cene per alcune delle personalità più importanti del nostro tempo, da Re Carlo III (allora Principe del Galles) a George W. Bush, ex presidente USA nei primi del 2000: è per questo motivo che verrà conosciuto come “cuoco di Putin”.

Il gruppo Wagner e la guerra in Ucraina

Arriviamo agli anni recenti. Nel 2014 ha fondato il gruppo Wagner. Composto interamente da mercenari, Wagner ha combattuto a fianco dell’esercito russo durante la guerra in Ucraina: “Il nome e la gloria degli eroi della Wagner che hanno combattuto nell’operazione militare speciale in Ucraina e hanno dato la vita per l’unita’ del mondo russo sono stati traditi da coloro che hanno organizzato la ribellione”, ha accusato Putin. Il resto è storia in divenire di queste ultime ore.