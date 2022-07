Russia contro colpo di reni Ucraina intensifica offensiva

Milano, 16 lug. (askanews) – La Russia vuole intensificare l’offensiva sull’Ucraina per evitare un colpo di reni di Kiev. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, durante un’ispezione del raggruppamento di truppe in Ucraina – la seconda dall’inizio del conflitto – ha incaricato di rafforzare le azioni dei gruppi militari russi “Sud” e “Centro” per scongiurare massicci attacchi missilistici su le città del Donbass e di altre regioni.

Il ministero della Difesa di Mosca ha inoltre affermato che l’esercito russo ha attaccato una base provvisoria delle truppe ucraine a Mykolaiv, nel Sud del Paese, provocando la morte di oltre duecento soldati.

Nell’attacco, secondo il portavoce militare russo, Igor Konashenkov, sono stati eliminati “nazionalisti e mercenari”.

Intanto la Casa Bianca continua a tenere alta l’attenzione sull’Ucraina e anche alla fine del suo viaggio in Medio Oriente Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, non manca di notare: “Non ci allontaneremo lasciando un vuoto che verrà riempito da Cina, Russia o Iran. Cercheremo di costruire ora con una attiva leadership americana”.

