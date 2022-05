Russia convoca l’ambasciatore italiano a Mosca: “Pronti ad espellere diplomatici”

La Russia starebbe per espellere i diplomatici italiani presenti nel paese: ha già convocato l'ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace.

Il Ministero degli Esteri della Russia ha convocato l’ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace. Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, il diplomatico “sarà informato delle misure di ritorsione per l’espulsione dei diplomatici russi” dall’Italia. Anche gli ambasciatori di Francia e Spagna Marcos Gómez Martínez e Pierre Levy sono stati convocati per il medesimo motivo.

Russia convoca ambasciatore italiano a Mosca

Lo scorso 6 aprile, l’Italia aveva infatti annunciato la decisione di espellere 30 diplomatici russi assunta in raccordo con altri partner europei e atlantici per ragioni legate alla sicurezza nazionale. Anche la Spagna aveva infatti espulso 25 diplomatici e lo stesso aveva fatto la Francia.

Secondo quanto appreso, Starace sarebbe arrivato all’edificio verso le 11, vi sarebbe rimasto per circa 40 minuti e se ne sarebbe andato senza rispondere alle domande dei giornalisti.

Il governo spagnolo non sarebbe invece ancora stato informato sui motivi per cui il suo ambasciatore è stato convocato a colloquio dal Ministero degli Esteri russo. Il ministro degli Esteri del Paese iberico José Manuel Albares, raggiunto da alcuni cronisti in uno dei corridoi del Congresso dei Deputati, ha comunque affermato che la chiamata era attesa.