Russia: corte appello Milano, sì a estradizione per Artem Uss negli Usa (2)

Russia: corte appello Milano, sì a estradizione per Artem Uss negli Us...

(Adnkronos) – L'imprenditore era sospettato di aver acquistato dagli Stati Uniti componenti elettronici destinati ad equipaggiare aerei, radar o missili, e di averli rivenduti a compagnie russe eludendo le sanzioni in vigore. Si sospetta che la rete finita nel mirino della giustizia americana abbia utilizzato la stessa società di copertura per trasferire centinaia di milioni di barili di petrolio venezuelano in Russia e Cina. I suoi difensori, gli avvocati Vinicio Nardo e Fabio De Matteis, potranno opporsi in Cassazione rispetto alla decisione presa oggi dai giudici d'appello.