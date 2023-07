Russia: Cremlino, 'ritorsione contro decisione Moldova di espellere i diplomatici

Mosca, 26 lug. (Adnkronos) – La riduzione del numero di diplomatici russi a Chisinau non può rimanere senza risposte adeguate da parte della Russia. Lo ha affermato Dmitry Peskov, portavoce del Presidente della Federazione Russa. "Sfortunatamente, Chisinau porta deliberatamente le nostre relazioni in uno stato molto miserabile, si può solo esprimere rammarico a questo proposito. La russofobia è incoraggiata in ogni modo possibile ora in Moldova", ha detto Peskov, aggiungendo che, "naturalmente, tali passaggi, secondo le regole diplomatiche, non rimangono senza reciprocità".