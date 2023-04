Russia, Cremlino: "Ucraina dietro uccisione Tatarsky"

Mosca, 3 apr. (Adnkronos) - ''Il regime di Kiev sostiene il terrorismo'' ed ''è molto probabilmente dietro l'assassinio di Fomin'', il . Così in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "La Russia sta affrontando il re...

Mosca, 3 apr. (Adnkronos) – ''Il regime di Kiev sostiene il terrorismo'' ed ''è molto probabilmente dietro l'assassinio di Fomin'', il . Così in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "La Russia sta affrontando il regime di Kiev. Questo è il regime che sostiene le azioni terroristiche, questo è il regime che sta dietro l'omicidio di Darya Dugina, questo è il regime che è molto probabilmente dietro l'assassinio di Fomin, dietro l', dietro le uccisioni di persone da molti anni, a partire dal 2014, motivo per cui è in corso un'operazione militare speciale", ha detto Peskov.