Russia: da pm Milano 4 rogatorie in Europa per ricostruire fuga Uss

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – La procura di Milano ha avanzato quattro rogatorie in Slovenia, Croazia, Serbia e Germania per acquisire informazioni sulla fuga di Artem Uss, l'imprenditore russo evaso dalla sua abitazione a Basiglio lo scorso 22 marzo, all'indomani del sì della corte d'Appello meneghina all'estradizione negli Stati Uniti, paese in cui è accusato di associazione per delinquere, frode e riciclaggio. In particolare, da quanto si apprende, la ricerca mira alla ricostruzione dei paesi toccati nella corsa verso il rientro in Russia, quindi su ogni informazione utile sulle auto o sui mezzi impiegati per attraversare i paesi dell'Est una volta che si è lasciato alle spalle il confine friulano. Per quanto riguarda la Germania, invece, la richiesta riguarda il socio Yuri Orekhov, accusato, tra l'altro, delle esportazioni illegali di tecnologie militari.

Yuri Orekhov, arrestato in Germania, è socio in affari con Uss ed è sospettato di aver usato società di comodo per procurarsi e acquistare tecnologie militari importanti da produttori americani, come componenti per sistemi missilistici, radar e satelliti. Secondo la procura di Brooklyn, Uss e il socio Orekhov avrebbero usato la società Nda GmbH come copertura per vendere al mercato nero centinaia di milioni di barili di petrolio dal Venezuela a clienti cinesi e russi, comprese diverse società colpite da sanzioni.

Le indagini della procura milanese, affidate al pm Giovanni Tarzia, stanno anche proseguendo con l'audizione di persone che possano riferire sui fatti legati alla fuga dall'abitazione di Basiglio, oltre che sulla ricerca di legami tra i quattro indagati in concorso per evasione che rappresentano il primo livello di un'inchiesta che sembra mostrare più piani e, forse, anche qualche 'falla' nel nostro sistema di sicurezza.