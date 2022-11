Russia: dipartimento Stato Usa, 'sappiamo dove è detenuta Brittney Griner'

Washington, 16 nov. (Adnkronos) - Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti conosce il luogo in cui si trova Brittney Griner, la star della WNBA detenuta in Russia. Lo ha detto il vice portavoce Vedant Patel, precisando di averne avuto conoscenza tramite avvocati, mentre "formalmente la Federa...

Washington, 16 nov.

(Adnkronos) – Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti conosce il luogo in cui si trova Brittney Griner, la star della WNBA detenuta in Russia. Lo ha detto il vice portavoce Vedant Patel, precisando di averne avuto conoscenza tramite avvocati, mentre "formalmente la Federazione Russa non ha ancora fornito alcuna notifica ufficiale riguardo trasferimento del cittadino statunitense da Mosca in una colonia penale, cosa per la quale protestiamo con forza".

Patel non ha fornito dettagli su dove è stata trasferita la donna, dicendo che "la nostra ambasciata e la nostra missione a Mosca hanno continuato a fare pressioni per ulteriori informazioni sul suo trasferimento e su dove attualmente si trovi".

Il vice portavoce del Dipartimento ha aggiunto di non essere a conoscenza del fatto che qualcuno dell'ambasciata fosse stato in grado di parlare con la Griner da quando era stata trasferita.