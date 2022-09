Russia: Draghi, 'per intelligence Usa no finanziamenti russi a partiti o candidati in Italia'

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Successivamente" alla telefonata con il segretario di Stato americano Blinken, "come riferito da Gabrielli oggi nell'audizione al Copasir, ci sono stati contatti tra i servizi italiani con gli omologhi statunitensi: in questo, l'intelligence" Usa "ha confermato di non disporre di nessuna evidenza di finanziamenti occulti russi a candidati o partiti che competono nell'attuale tornata elettorale".

Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa seguita al Cdm che ha visto l'approvazione del dl aiuti ter.