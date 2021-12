Russia: Draghi, 'serve 'politica ingaggio', non forzare situazione'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Nei confronti della Russia occorre la politica dell'ingaggio. Che Putin abbia cercato al telefono Biden mostra che vuole essere parte del processo di decisione, che non si stacca, ma vuole esplorare tutte le possibilità diplomatiche per arrivare a una soluzione equilibrata.

Dobbiamo adoperarci perché resti così, non forzare assolutamente, non interrompere questo momento di ingaggio". Lo ha detto il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera dopo l'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.