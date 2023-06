Russia: Dreosto (Lega), 'Pd e giornalisti Espresso chiedano scusa'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Fa bene la Lega a chiedere chiarezza anche per vie legali. L’inchiesta pubblicata da 'La Verità' rivela una macchinazione vergognosa da parte di giornalisti e faccendieri solo per colpire Matteo Salvini e il nostro movimento. Negli anni che ho trascorso al Parlamento europeo, la sinistra attaccava e screditava la Lega per meri scopi di politica interna, accusandoci davanti all’Europa intera di fatti che ora si scoprono totalmente inventati. Da Benifei alla Moretti, passando per Majorino non si lasciavano perdere un’occasione per accusarci e usare le inchieste de 'L’Espresso' come strumento politico dispensando poi patenti di atlantismo e perbenismo". Lo afferma il senatore della Lega Marco Dreosto, segretario della commissione Esteri e difesa di Palazzo Madama e già europarlamentare in Commissione Inge sulle interferenze straniere in Europa.

"Fa sorridere -aggiunge- vedere ora che è lo stesso Pd ad essere spaccato da laceranti divisioni interne sulla questione Ucraina, un partito allo sbando di cui i suoi esponenti dovrebbero chiedere scusa per questi anni di fango nei confronti del nostro segretario Salvini e di tutti i nostri rappresentanti. Scuse dovrebbero arrivare anche da chi, come il direttore Damilano, aveva permesso a certi giornalisti di pubblicare queste macchinazioni che chiamarle inchieste farebbe torto ai tanti altri bravi giornalisti che lavorano seriamente e con onestà".