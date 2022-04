Russia, durante la parata del 9 maggio mostrerà i missili nucleari RS-24: cosa sono

Come uno spauracchio per Occidente e Nato la Russia durante la parata del 9 maggio mostrerà i missili nucleari RS-24: ecco cosa sono quei colossali Icbm

Vladimir Putin non sarà mai più fallocratico di così e la Russia, durante la parata del 9 maggio mostrerà i missili nucleari RS-24. Nel pieno della guerra all’Ucraina e del braccio di ferro con Occidente e Nato il capo del Cremlino è motivatissimo a sfoggiare il suo arsenale in occasione dei festeggiamenti per celebrare la vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista.

La Russia mostrerà i missili RS-24

E nella vetrina buona di Mosca, dopo il Sarmat comparirà quello che Fanpage ha definito “il pezzo forte della sua difesa strategica nucleare: il colossale missile balistico intercontinentale (ICBM) RS-24 Yars, montato su un altrettanto gigantesco veicolo chiamato MZKT-79221”. Per trasportare infatti lo Yars serve quello che in gergo si chaiama Tel, “Transporter erector launcher” e quello che ha in carico l’RS-23, roba bielorussa, ha 16 ruote motrici.

Ma che cose è e che cosa fa il missile Icbm RS-24 “Yars”?

Cosa è e cosa fa il missile Icbm “Yars”

Si tratta di un missile balistico intercontinentale a combustibile solido a tre stadi. Lo ha sviluppato il Moscow Institute of Thermal Technology e come accade per tutte le armi ha una “signature” Nato differente, che lo conosce come SS-27 Mod 2. Lo Yars ha sostituito i Topol – M ed è entrato in servizio nel 2010, negli stessi anni in cui gli usa avviavano il loro progetto ancora incompiuto dell’omologo occidentale dello Yars, il “Minuteman II” Il missile può essere lanciato sia da veicoli su ruote che da vecchi silos, perciò intercettarne la traiettoria in ascesa è particolarmente difficile.