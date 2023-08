Russia e Cina impegnate in un'esercitazione militare nel Pacifico

Milano, 10 ago. (askanews) – Corazzate, aerei ed elicotteri della Marina russa e di quella cinese sono impegnati in una imponente esercitazione congiunta nell’Oceano Pacifico, la terza dal 2021, mostrata in queste immagini, pubblicate dal Ministero della Difesa russo il 10 agosto 2023.

Nel corso delle azioni congiunte in mare, molta attenzione è rivolta all’interazione con l’aviazione. In varie fasi dell’esercitazione, infatti, gli aerei antisommergibili russi e quelli cinesi lavorarono in stretta collaborazione con gli equipaggi delle navi da guerra. Inoltre, gli elicotteri Ka-27russi hanno eseguito appontaggi e decolli su navi della Marina cinese e così gli elicotteri cinesi su quelle russe.

Tra i principali obiettivi dell’esercitazione è l’elaborazione di azioni e strategie comuni per il tracciamento e il respingimento di finti nemici così come le azioni congiunte per il salvataggio in mare, allo scopo di rafforzare la cooperazione navale trai due Paesi, mantenere la pace e la stabilità nella regione Asia-Pacifico, monitorare l’area marittima e proteggere l’attività economica marittima della Federazione russa e della Repubblica popolare cinese.