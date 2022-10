Russia esclusa dall’evento sulla proliferazione dell’armi: “Da Italia mossa ostile”

"Consideriamo la mossa dell'Italia ostile", questo il duro attacco di Mosca che è stata esclusa dal summit sull'anti-proliferazione delle armi.

Nella giornata di mercoledì 26 ottobre a Roma è stata aperta la riunione del Gruppo di esperti operativi (GEOV) sull’iniziativa anti-proliferazione delle armi. Al vertice hanno partecipato esperti provenienti da 20 Paesi. Tra questi non era presente Mosca in quanto non è stata invitata.

Il Governo Russo ha criticato modo forte questa decisione tanto da considerare la mossa fatta Roma come ostile. Non è mancata la risposta della Farnesina che ha replicato prontamente.

Russia esclusa dall’Italia: non parteciperà al summit sull’anti-proliferazione delle armi

La portavoce del ministro degli Esteri Maria Zakharova, citata dalla Tass, ha dichiarato: “L’Italia ha gravemente violato il suo mandato di presidente”. Ha poi proseguito aggiungendo: “Questo è un altro attacco provocatorio contro la Russia.

Rimuovendo i nostri esperti dalla partecipazione all’evento, l’Italia ha gravemente violato i suoi poteri, minato completamente la sua credibilità, ha segnato la sua riluttanza a svolgere funzioni di presidenza in modo coscienzioso e imparziale e a organizzare eventi multilaterali”.

La replica del ministero degli Esteri

La Farnesina attraverso un comunicato diramato sul suo portale istituzionale ha fatto sapere:

“La Farnesina comunica che la decisione di non coinvolgere esperti russi alla sessione attualmente in corso a Roma del Gruppo Operativo di Esperti della PSI (Proliferation Security initiative) è stata assunta d’intesa con i principali paesi partecipanti all’iniziativa. In uno spirito di trasparenza, essa era stata preannunciata dall’Italia, nella sua veste di Presidente di turno, alla Federazione Russa.

L’esclusione è motivata non soltanto dalla brutale aggressione russa all’Ucraina, ma anche alla luce di un atteggiamento sempre più polarizzante e non cooperativo adottato da Mosca nei principali fori internazionali di Disarmo e Non Proliferazione, da ultimo opponendosi, lo scorso agosto, all’approvazione unanime del documento finale della Conferenza di Riesame del Trattato di Non Proliferazione. Già nel 2014 e 2015, alla luce dell’intervento russo in Crimea e degli sviluppi in Donbass, la Federazione Russa era stata temporaneamente esclusa da analoghi esercizi. Sotto questo profilo, le dichiarazioni rilasciate oggi dalla Portavoce del Ministero degli Esteri russo appaiono del tutto pretestuose”.