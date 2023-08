Russia, esplosione a Sergey Posad: 56 feriti, 6 sono gravi

Sergei Posad, 9 ago. (askanews) – In seguito all’esplosione in un impianto industriale di Sergei Posad, regione di Mosca, 56 persone hanno ricevuto soccorso medico e sei di queste sono finite in rianimazione: lo ha detto il governatore dell’Oblast Andrey Vorobyov, aggiornando il bilancio dei feriti. Lo riporta Ria Novosti.

Vorobyov ha confermato che lo scoppio è avvenuto in un magazzino di articoli pirotecnici, affittato da una società privata, la Piro Ros, sul territorio di un impianto industriale di ottica e meccanica.

Dopo la violenta esplosione, che ha mandato in frantumi i vetri delle finestre di 20 condomini, secondo il canale Telegram Mash, sui media russi sono circolate notizie di un drone, o due, sull’impianto di Sergey Posad.

La versione dell’attacco con velivoli senza piloti non è stata confermata, hanno fatto sapere dalla procura. Non è stata tuttavia ufficializzata un’altra pista.

“Chiariranno gli inquirenti”, ha tagliato corto il governatore della regione di Mosca, in una dichiarazione ai media russi.