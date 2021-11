Russia, esplosione di gas a Makhachkala distrugge un edificio: 3 feriti

In Russia, si è verificata una potente esplosione di gas a Makhachkala che ha distrutto un edificio privato a due piani e ferito tre persone.

In Russia, si è verificata una potente esplosione di gas a Makhachkala: l’incidente ha portato alla distruzione di un edificio e ha causato il ferimento di tre persone.

Nella giornata di lunedì 22 novembre, una fuga di gas ha generato una violenta esplosione a Makhachkala, capitale della Repubblica autonoma del Daghestan, in Russia.

In seguito all’esplosione, un edificio è andato distrutto mentre tre persone che si trovavano all’interno della struttura sono rimaste ferite. Pare, poi, che la deflagrazione abbia causato una vittima.

La notizia è stata diramata dall’agenzia di stampa russa RIA Novosti ed è stata corredata dalla diffusione di un video che mostra le conseguenze del drammatico evento. Nel filmato, infatti, è possibile osservare come un lato dell’edificio a due piani si andato completamente distrutto.

Le dinamiche che hanno portato alla fuga di gas e all’esplosione sono, al momento, in fase di accertamento.

#Russia

Gas #EXPLOSION in Russia’s Makhachkala destroys building

Three people have been injured as a result of a gas explosion in a house in the southern Russian region of Dagestan, according to Ria Novosti. pic.twitter.com/VRZnUICk7i

— RawNews1st🎥📰 (@Raw_News1st) November 22, 2021