Russia: ex marine Usa condannato al carcere per aver aggredito un poliziotto

Mosca, 4 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Un tribunale russo ha condannato un ex marine statunitense a quattro anni e mezzo di carcere, per aver aggredito un poliziotto nella città di Voronezh, nel sud della Russia, dopo essere stato arrestato a gennaio su un treno diretto a Mosca, presumibilmente per un litigio a bordo.

Il giudice – secondo l'agenzia Tass – ha ritenuto Robert Gilman "completamente colpevole" degli abusi commessi nei confronti di un membro delle forze di sicurezza, nonostante l'imputato abbia affermato durante il processo di essere in stato di "incoscienza" quando si verificarono i fatti.

Il difensore Valeri Ivanikov ha confermato che intende impugnare la sentenza in modo che la condanna sia "molto inferiore" di quella emessa e che equivale alla richiesta della Procura.

Inoltre contatterà le autorità statunitensi con l'obiettivo di “avviare un processo di scambio”, in modo che Gilman possa tornare nel suo Paese in cambio della consegna in Russia di qualche prigioniero.