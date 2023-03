Russia: finisce nel registro degli agenti stranieri, ricercato ex autore discorsi Putin

Mosca, 25 mar. (Adnkronos) - La polizia russa ha inserito un ex autore di discorsi per il presidente Vladimir Putin in una lista di ricercati per sospetti crimini. Abbas Gallyamov - riporta il Guardian - ha scritto discorsi per Putin durante il periodo 2008-12, quando il leader russo era primo minis...

Mosca, 25 mar. (Adnkronos) – La polizia russa ha inserito un ex autore di discorsi per il presidente Vladimir Putin in una lista di ricercati per sospetti crimini. Abbas Gallyamov – riporta il Guardian – ha scritto discorsi per Putin durante il periodo 2008-12, quando il leader russo era primo ministro. Gallyamov, che da anni vive all'estero, in seguito divenne un consulente politico e analista, spesso citato dai media russi e stranieri.

Il mese scorso il ministero della giustizia russo ha aggiunto Gallyamov al registro degli agenti stranieri, affermando che "ha distribuito materiali forniti da agenti stranieri a una cerchia di persone, si è espresso contro l'operazione militare speciale in Ucraina e ha partecipato come esperto e a piattaforme informative straniere".