Russia: grande incendio in un magazzino industriale vicino Mosca

Russia: grande incendio in un magazzino industriale vicino Mosca

Mosca, 13 ago. (Adnkronos) - Un grande incendio si è sviluppato in un magazzino industriale a Ramenskoye, vicino Mosca. Lo riferisce l'agenzia stampa russa Ria Novosti, citando il ministero per le emergenze della regione di Mosca, secondo il quale si tratta di un magazzino di semenze. In...