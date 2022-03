Roma, 4 mar. (askanews) – Migliaia di russi si sono precipitati nei negozi di Ikea in tutto il paese per fare scorta prima della sospensione delle vendite del gigante svedese dell’arredamento, annunciata come conseguenza dell’invasione dell’Ucraina. Ikea ha 17 punti vendita e tre siti di produzione in Russia, dove impiega?circa 15.000 persone.