Russia, i riservisti ricevono le armi per iniziare addestramento

Roma, 24 set. (askanews) – A Petropavlovsk-Kamcatskij, capoluogo del territorio della Kamchatka, estremo est della Russia, chi è stato chiamato dalle forze armate russe riceve le armi da combattimento. I militari inizieranno poi il training in uno dei vari campi di addestramento. Le immagini sono state diffuse dal ministero della Difesa russo.

Giovedì 22 settembre l’esercito russo ha annunciato che almeno 10.000 persone si sono arruolate volontariamente per combattere, 24 ore dopo la mobilitazione parziale richiesta per decreto dal presidente Vladimir Putin, ma in molti hanno anche scelto di abbandonare il paese.