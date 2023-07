Russia, il blogger nazionalista Girkin compare in tribunale

Milano, 21 lug. (askanews) – L’ex comandante separatista in Ucraina e blogger militare nazionalista Igor Girkin, critico con la leadership russa, è comparso in un tribunale di Mosca. Girkin, noto anche come Igor Strelkov, ha aiutato la Russia ad annettere la Crimea nel 2014 e poi a organizzare milizie filo-russe nell’Ucraina orientale. All’inizio di quest’anno ha detto che intendeva entrare in politica, diventando sempre più critico nei confronti del presidente Vladimir Putin. In particolare dall’inizio dell’offensiva russa in Ucraina, Igor Girkin pubblicava regolarmente dei messaggi critici verso lo stato maggiore russo sul suo account di Telegram che conta più di 875.000 follower. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe accusato di estremismo.