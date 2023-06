Caos nella notte in Russia, dove ha avuto luogo l’inizio della rivolta dei mercenari Wagner contro i vertici militari di Mosca. Il leader del gruppo Yevgheny Prigozhin invita i cittadini, e soprattutto i soldati, ad unirsi a lui, mentre il Cremlino si blinda.

Russia, Putin sulla rivolta Wagner: “Un colpo di stato militare”

È stato Dmitry Peskov, come riportato dalla Tass, ad annunciare per primo questa mattina che in breve tempo Vladimir Putin avrebbe tenuto un discorso in merito alla ribellione di Wagner: “Putin farà un appello nel prossimo futuro“. Il leader del Cremlino non si fa attendere a lungo e ha parlato alle ore 9 in diretta televisiva: “Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento” – ha dichiarato laconico. Putin ha poi proseguito, definendo quello dei mercenari Wagner: “Un colpo di pugnale alle spalle alle nostre truppe e alla Russia. Adesso si decide il destino del nostro popolo“.

Le conseguenze per i rivoltosi: la minaccia di Putin

Putin ha lanciato una vera e propria minaccia nei confronti dei rivoltosi di Prigozhin: “Tutti coloro che sono andati sulla via del tradimento saranno puniti e saranno ritenuti responsabili. Le forze armate hanno ricevuto gli ordini necessari.”