Nella serata di ieri, Yevgeny Prigozhin e i mercenari della Wagner hanno deciso di passare dalle parole ai fatti in Russia. Il gruppo ha iniziato una vera e propria rivolta, dopo che il loro leader aveva attaccato verbalmente i vertici militari del Paese.

Russia, inizia la rivolta di Prigozhin: “La Wagner è nel quartier generale di Rostov”

I mercenari della Wagner sono in marcia nella regione di Rostov, guidati da quel Yevgeny Prigozhin che sta creando non poche difficoltà interne alla Russia. “Il gruppo Wagner ha deciso che coloro che hanno responsabilità militari per il Paese devono essere fermati” – ha dichiarato Prigozhin nel file audio che ha dato inizio alla vera e propria rivolta.“Siamo in 25.000 e determineremo perché nel Paese regna il caos” – prosegue ancora, invitando i russi, soprattutto i militari, ad unirsi alla causa. Prigozhin fornisce una spiegazione a questa mossa della Wagner: la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la decisione di Mosca di far partire un attacco sui suoi campi “Uccidendo un gran numero di persone”.

Al via un colpo di stato militare?

Se le forze dei Paesi avversari e dell’Ucraina, in particolare, forse non sono sufficienti per fermare Putin, questa rivolta interna della Wagner potrebbe rappresentare un punto di svolta anche sotto l’aspetto della politca estera di Mosca. Nel frattempo, Prigozhin ha dichiarato che non si tratta di un colpo di stato militare e afferma: “Questa è una marcia della giustizia.” Dall’altra parte, l’intelligence militare russa, ha definito questa azione proprio in quel modo e i servizi segreti dell’Fsb hanno già chiesto ai miliziani della Wagner di arrestare il loro comandante.