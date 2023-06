Come era inevitabile, Mosca non sta a guardare e risponde attivamente alla rivolta della Wagner. Il leader del gruppo di mercenari Yevgeny Prigozhin ha dichiarato ufficialmente aperte le ostilità e ha spiegato che 25 mila persone sono pronte a fermare i vertici militari russi.

Russia, al via la rivolta Wagner: Mosca apre un’inchiesta penale

“Non è un colpo di stato miltare, ma uno sforzo per riprstinare la giustizia” – così Yevgeny Prigozhin ha presentato l’inizio della rivolta dei mercenari della Wagner interna al territorio russo. I mercenari avrebbero già occupato parte della regione di Rostov, così come dichiarato dal leader con un video pubblicato su Telegram: “Abbiamo preso controllo di tutti i siti militari di Rostov.” Dall’altra parte, il Cremlino si blinda e Mosca apre un’inchiesta penale per invito alla ribellione armata: Prigozhin rischia dai 12 ai 20 anni di carcere.

Le accuse dell’Fsb: cosa sa succedendo a Mosca

Il servizio di sicurezza russo FSB ha comunicato la sua posizione in merito a quanto successo: “Le dichiarazioni e le azioni di Yevgeny Prigozhin sono in realtà appelli per l’inizio di un conflitto civile armato sul territorio della Federazione Russa e sono una pugnalata alle spalle dei militari russi che combattono le forze ucraine filofasciste“. Intanto a Mosca, il sindaco Sergei Sobyanin ha annunciato che nella capitale russa si stanno adottando misure per far fronte alla stuazione: “In relazione alle informazioni che giungono a Mosca, si stanno adottando misure antiterrorismo con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza.”