Russia, la smentita del Cremlino sulla 'svolta' dell'Ucraina al confine

Il capo di Wagner, Yevgeny Prigozhin, aveva accusato con dei videomessaggi su Telegram le truppe di Mosca di aver abbandonato le posizioni attorno Bakhmut. Il Cremlino smentisce tutto: “Non c’è stata alcuna svolta al confine con l’Ucraina.”

Russia, la smentita sui movimenti della difesa ucraina: non c’è stata la ‘svolta’ al confine

Aumenta la tensione attorno a Bakhmut. Nelle ultime ore era circolata la notizia secondo cui le truppe ucraine avrebbero sfondato in più punti il confine. Tanti blogger russi avevano confermato questa ipotesi su Telegram, parlando di importanti progressi ucraini a nord e a sud del fronte situato nella città orientale di Bakhmut. Il Cremlino non ci sta e smentisce tutto: “Le singole dichiarazioni su Telegram su una ‘svolta’ su diversi punti della linea del fronte non corrispondono alla realtà.”

Parlano gli ufficiali sul fronte: cosa sta realmente accadendo

Nel frattempo, però, anche gli ufficiali ucraini impegnati sullo stesso fronte si fanno sentire. Sempre utilizzando la via di Telegram, il maggiore Maksym Zhorin ha dichiarato: “A Bakhmut è in corso un’attiva fase offensiva delle forze ucraine. Il nemico è per lo più sulla difensiva. E in posizione di shock. I russi devono tenere una difesa pesante e la loro avanzata è per ora fuori discussione. In questo momento si stanno verificando eventi dinamici sul fianco meridionale e su quello settentrionale di Bakhmut, ma non parleremo ancora del risultato” – poi arriva al riferimento sull’armamentario del nemico – “Per quanto riguarda la “mancanza di munizioni” di Wagner o di altre unità russe… posso assicurarvi che a loro non mancano le armi.”