Russia, Lavrov: nessuna pietà per i killer della figlia di Dugin

Milano, 23 ago. (askanews) – “Non ci sarà pietà” per gli assassini della figlia dell’ideologo nazionalista filo-Cremlino Alexander Dugin, Darya, uccisa nell’esplosione della sua auto vicino a Mosca. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov.

“è stato un crimine barbaro per cui non ci può essere perdono (…). Non può esserci pietà per gli organizzatori, i fiancheggiatori e gli autori”, ha detto Lavrov in una conferenza stampa.

I servizi di sicurezza russi accusano i servizi segreti ucraini di aver preso di mira l’auto, ma Kiev nega qualsiasi coinvolgimento.