Russia, libera star basket Griner, Biden: negoziati intensi

Milano, 9 dic. (askanews) – Brittney Griner è “di buon uomore” e sollevata per il rilascio. Così il presidente Usa Joe Biden ha riportato le prime impressioni della star del basket rilasciata dopo essere stata detenuta in Russia per 10 mesi.

“Questo è un giorno per il quale abbiamo lavorato a lungo – ha detto – Non abbiamo mai smesso di spingere per il suo rilascio. Ci sono voluti negoziati scrupolosi e intensi e voglio ringraziare tutti i dipendenti pubblici della mia amministrazione che hanno lavorato instancabilmente per ottenere il suo rilascio.

Voglio anche ringraziare gli Emirati Arabi Uniti per averci aiutato a facilitare il ritorno di Brittney, perché è lì che è atterrata”.

Insieme col presidente Biden e la vice presidente Harris durante l’annuncio la moglie di Griner.

Il suo ritorno a casa è stato possibile grazie ad uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi russo Viktor Bout, detenuto in una prigione americana per 12 anni.

L’atleta americana era stata condannata in Russia a 9 anni dopo essere stata fermata in aeroporto con delle cartucce all’olio di cannabis per sigarette elettroniche.