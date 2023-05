Russia, Lukashenko ricoverato a Mosca: si ipotizza l'avvelenamento

Si era recato a Mosca dove aveva incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Lukashenko è stato ricoverato d’urgenza in una clinica del capoluogo russo. L‘annuncio è stato dato su Twitter dall’ex ambasciatore negli USA Valery Tsepkalo: “Attualmente, rimane sotto cure mediche. I principali specialisti sono stati mobilitati per affrontare le sue condizioni critiche”, è quanto si legge dal tweet.

Russia, ricoverato a Mosca il presidente bielorusso Lukashenko

L’ex ambasciatore e candidato alla presidenza ha spiegato nel lungo tweet, in merito alle condizioni di Lukashenko che: “Sono state condotte procedure di purificazione del sangue e le condizioni di Lukashenko sono state ritenute non trasportabili. Gli sforzi orchestrati per salvare il dittatore bielorusso miravano a dissipare le speculazioni sul presunto coinvolgimento del Cremlino nel suo avvelenamento. Indipendentemente dal fatto che si riprenda o meno, i medici mettono in guardia sulla possibilità di ricadute”.

“Tecnologie esistenti sono adeguate per lo svolgimento di elezioni eque”

Non ultimo, Tsepkalo, ha evidenziato che “In qualità di rappresentanti del Forum democratico bielorusso della Repubblica di Bielorussia, esortiamo vivamente i leader occidentali a convocare una sessione strategica nei prossimi giorni per discutere l’iniziativa “Elezioni” e altre misure che dovrebbero essere intraprese per garantire il periodo di transizione. Affermiamo con decisione che le tecnologie esistenti sono adeguate per lo svolgimento di elezioni eque e trasparenti in Bielorussia in conformità con la Dichiarazione universale dei diritti umani, senza interferenze dirette da parte del Cremlino”.