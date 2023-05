Russia, lutto nel mondo della moda: morto a 59 anni lo stilista Valentin Yudashkin

Un drammatico lutto ha travolto il mondo della moda in Russia e nel mondo intero: lo stilista Valentin Yudashkin è morto dopo una lunga malattia a soli 59 anni. È scomparso appena due giorni dopo il suo maestro Slava Zaitsev.

Si è spento all’età di 59 anni lo stilista Valentin Yudashkin. Era divenuto famoso in contesto internazionale per essere stato scelto come stilista da Raisa Gorciova che segnò una assoluta prima volta per una “first lady” sovietica. La decisione attirò sulla moglie di Gorbaciov una pioggia di critiche in patria. La donna, infatti, veniva costantemente contestata per la sua eleganza.

Nel 2022, a Yudashkin era stato impedito di partecipare alle sfilate di alta moda a Parigi che frequentava da oltre tre decenni. La sua prima partecipazione al rinomato evento, infatti, risale al 1991: in questa circostanza, presentò la collezione di alta moda battezzata Fabergé. L’esclusione venne stabilita a seguito della volontà dello stilista di non prendere le distanze dalla guerra in Ucraina, scoppiata a seguito dell’invasione messa in atto dalla Russia.

Carriera e sostegno a Putin

Yudashkin, per le sue creazioni, si ispirava ai disegni e ai colori accesi che sono tipici della tradizione dell’artigianato russo. Nel corso della sua carriera da stilista, ha disegnato le tute degli atleti russi per le Olimpiadi del 1994, del 1996 e per la nazionale di calcio del 1999. Nel 2008, invece, gli è stato chiesto di disegnare le uniformi militari del Paese.

In Francia, nel 2013, gli è stata conferita la Legione d’onore mentre, nel 2018, aveva deciso di appoggiare pubblicamente la rielezione dell’attuale leader del Cremlino Vladimir Putin.

Lo stilista è scomparso appena due giorni dopo il suo grande maestro Slava Zaitsev, noto anche come il “Christian Dior sovietico”.