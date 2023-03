Russia: Medvedev contro il Cio, 'esclusione atleti russi da tornei è decisione politica'

Mosca, 25 mar. (Adnkronos) – Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha criticato le decisioni del Comitato olimpico internazionale e di altre organizzazioni sportive internazionali di vietare agli atleti russi di partecipare ai tornei definendole vergognose e politicamente motivate.

In un'intervista con i media russi l'ex presidente russo ha dichiarato: "Il fatto che gli atleti russi non prenderanno parte alle competizioni sportive deriva ovviamente da decisioni motivate politicamente dalle organizzazioni sportive. Vergogna per loro. Intendo tutti, compreso, naturalmente, il Comitato Olimpico e la sua dirigenza".

Attualmente, lo sport sta "vivendo tempi difficili", ha aggiunto Medvedev. "È un tremendo calvario per gli atleti. È molto difficile, ti prepari per una gara e poi vieni escluso per motivi politici", ha detto.