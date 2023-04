Russia, Medvedev: "Nostre armi faranno inabissare Gran Bretagna"

Mosca, 21 apr. (Adnkronos) - Regno Unito "eterno nemico", si "inabisserà per le armi russe". E' la nuova minaccia arrivata a Londra dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in risposta alle sanzioni britanniche contro cinque personalit&ag...

Mosca, 21 apr. (Adnkronos) – Regno Unito "eterno nemico", si "inabisserà per le armi russe". E' la nuova minaccia arrivata a Londra dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in risposta alle sanzioni britanniche contro cinque personalità per .

"La Gran Bretagna era, è e sarà il nostro eterno nemico – ha scritto su Telegram – In ogni caso, finché la loro isola arrogante e disgustosamente umida non finirà nell'abisso del mare a causa dell'onda creata dagli ultimi sistemi di armi russi".