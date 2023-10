Russia: Medvedev, 'Usa trascinano il mondo nell'abisso'

Mosca, 20 ott. (Adnkronos) - "Il mondo guidato dagli Stati Uniti continua a scivolare a capofitto nell'abisso più profondo possibile. Vengono prese decisioni che mostrano chiaramente non solo come i decisori siano irrimediabilmente afflitti da malattie mentali, ma abbiano anche pers...

Mosca, 20 ott. (Adnkronos) – "Il mondo guidato dagli Stati Uniti continua a scivolare a capofitto nell'abisso più profondo possibile. Vengono prese decisioni che mostrano chiaramente non solo come i decisori siano irrimediabilmente afflitti da malattie mentali, ma abbiano anche perso gli ultimi brandelli di moderazione morale". Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, spiegando che "sia le decisioni sostanziali di alto livello che quelle minori dimostrano chiaramente che la società americana nel suo complesso è gravemente malata".

Commentando un'osservazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha descritto i fondi americani riversati all'estero per la morte di altre persone lontane dagli Stati Uniti come "un investimento intelligente", Medvedev ha affermato che tale pensiero va "oltre i limiti del bene e del male". Separatamente, il leader russo ha citato le dichiarazioni del ministro degli Interni francese Gerald Darmanin, il quale, ha detto, "non ha esitato" ad accusare la stella del calcio francese Karim Benzema di essere legato ad un gruppo politico musulmano semplicemente a causa delle sue condoglianze per la morte di civili a Gaza.

Sembra che "si possano porgere le condoglianze agli israeliani, ma non ai palestinesi. Non dovrebbe esserci pietà per loro. I bambini, le donne, gli anziani sono solo beni di consumo", ha detto Medvedev. "L'Intifada sarà eterna", ha concluso, avvertendo che l'uso di armi di tutti i tipi potrebbe presto degenerare in armi nucleari.