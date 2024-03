Russia, Meloni: "Condanniamo elezioni farsa in territorio ucraino"

Roma, 19 mar. (askanews) – “L’Italia saluta con favore l’ingresso definitivo della Svezia e della Finlandia nell’Alleanza atlantica e condanna ogni atteggiamento aggressivo da parte della Federazione Russa nei confronti di queste due Nazioni amiche e alleate, come nei confronti dei paesi Baltici”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando in Senato in vista del Consiglio Europeo. “Allo stesso modo, ribadiamo la nostra condanna allo svolgimento di elezioni farsa in territorio ucraino e alle vicende che hanno portato al decesso in carcere di Alexei Navalny, il cui sacrificio in nome della libertà non sarà dimenticato”, ha aggiunto.