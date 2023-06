Home > Askanews > Russia, Meloni: "Non dobbiamo farci distogliere da sostegno a Ucraina" Russia, Meloni: "Non dobbiamo farci distogliere da sostegno a Ucraina"

Goettweig (Austria), 24 giu. (askanews) – “Non dobbiamo farci distogliere dall’attenzione del sostegno all’Ucraina, che è materia sulla quale l’Europa ha dimostrato una compattezza, una lucidità e una capacità strategica che non sempre si era vista in passato e su questa strada dobbiamo continuare”. Così la Premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa congiunta, dopo il bilaterale con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, rispondendo ad una domanda su quanto sta accadendo in Russia. “Quello che sta accadendo”, ha aggiunto, “domostra quanto certa propaganda fatta in passato dalla Russia di forza e compattezza all’interno del regime non corrispondesse poi così alla realtà”.

