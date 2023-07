Russia, ministro Difesa Shoigu visita unità di ex mercenari

Roma, 8 lug. (askanews) – Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato i campi di addestramento delle nuove unità militari formate da ex mercenari, secondo un video diffuso dal suo ministero di cui non è possibile conoscere la data. La visita, secondo il comunicato rilasciato assieme alla clip, sarebbe avvenuta sul fronte Sud. La rimozione di Shoigu era uno degli obiettivi dell’ammutinamento dei mercenari del gruppo Wagner, avvenuto lo scorso 24 giugno a opera del capo e fondatore della compagnia di contractor Evgeny Prigozhin. Prigozhin aveva poi interrotto la “marcia su Mosca” dei suoi mercenari in cambio di un salvacondotto per la Bielorussia. Da allora il Cremlino ha fatto sapere che gli uomini del gruppo Wagner in Russia e sul fronte ucraino – dove erano già stati largamente impiegati subendo pesantissime perdite – saranno riconvertiti all’interno di unità nell’esercito regolare russo.