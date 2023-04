Russia, bomba a San Pietroburgo: morto il blogger Vladlen Tatarsky

Nel corso della sua carriera aveva ricoperto il ruolo di corrispondente di guerra ed era noto per le sue idee nazionaliste. Il noto blogger russo Vladlen Tatarsky è rimasto ucciso in un’esplosione avvenuta in un locale di San Pietroburgo, non molto lontano dall’università nel tardo pomeriggio di domenica 2 aprile alle 18.13. Lo ha riferito la Tass.

Momento de la Explosion En este atentado murio un Blogero que estaba a favor de la Guerra en Ucrania llamado Vladlen Tatarski Otras 15 personas resultaron lesionadas#Explosión pic.twitter.com/j5b5EZfLSY — RickInforma (@RickInforma) April 2, 2023