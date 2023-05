Russia: Mosca protesta con Varsavia per provocazione contro diplomatici

Russia: Mosca protesta con Varsavia per provocazione contro diplomatici

Mosca, 9 mag. (Adnkronos) - Le autorità polacche hanno permesso una provocazione contro i diplomatici russi il 9 maggio e Mosca presenterà una forte protesta a Varsavia. Lo afferma un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri russo in relazione al gruppo di manifestanti filo-ucrain...

Mosca, 9 mag. (Adnkronos) – Le autorità polacche hanno permesso una provocazione contro i diplomatici russi il 9 maggio e Mosca presenterà una forte protesta a Varsavia. Lo afferma un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri russo in relazione al gruppo di manifestanti filo-ucraini che ha impedito all'ambasciatore russo in Polonia, Sergei Andreyev, di deporre una corona di fiori nel cimitero di Varsavia, in omaggio ai soldati sovietici caduti durante la seconda guerra mondiale.

"Consideriamo questo come un'altra manifestazione di atteggiamento ostile da parte della parte polacca e, soprattutto, un insulto alla memoria di oltre 600.000 soldati sovietici che morirono durante la liberazione della Polonia dall'occupazione tedesca", ha sottolineato il ministero degli Esteri russo, aggiungendo che tutto questo "non rimarrà senza la dovuta reazione" da parte della Russia. "L'incidente dimostra ancora una volta la duplicità della politica di Varsavia nel valutare gli eventi della seconda guerra mondiale e nel cercare di dimenticare il ruolo del nostro popolo nel salvare i paesi dell'Europa ridotti in schiavitù dalla Germania nazista".