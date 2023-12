Russia: Navalny accusato di 'vandalismo', 'non se notizia è divertente o assurda'

Mosca 2 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – La Procura russa ha accusato di vandalismo l'oppositore politico Alexei Navalny, che sta scontando una pena di oltre 30 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di crimini come l'estremismo, accusa che ritiene essere dovuta a una persecuzione politica contro di sé. "Non so se descrivere quest'ultima notizia come triste, divertente o assurda", ha detto Navalny attraverso il suo team di comunicazione sul social network X.

"Apro la lettera della commissione investigativa statale. Mi informa che è stato aperto un nuovo caso contro di me per un reato contemplato nella seconda parte dell'articolo 214 del codice penale della Federazione Russa" afferma Navalny."Da parte mia non ho la minima idea di cosa sia quell'articolo. Lo scoprirete prima di me. Raramente un prigioniero, rinchiuso in una cella d'isolamento per più di un anno, ha un’esistenza sociale e politica così vivace. Se a questa banda del Cremlino, fatta di corrotti e traditori, non piace qualcosa che facciamo", sottolinea Navalny, "allora siamo sulla strada giusta".