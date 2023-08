Russia, Navalny condannato ad altri 19 anni di prigione

Roma, 4 ago. (askanews) – Un tribunale di Mosca ha condannato Alexei Navalny ad altri 19 anni di reclusione, in un carcere di massima sicurezza, per la sua attuale condanna per estremismo.

Si tratta della terza pena detentiva inflitta al leader dell’opposizione, uno dei più intransingenti critici del presidente Vladimir Putin, la più lunga finora.

Il 47enne sta già scontando oltre 11 anni di carcere per frode e altri presunti crimini, a suo giudizio condanne fasulle. Il movimento politico di Navalny è stato precedentemente messo fuori legge e dichiarato “estremista” dalle autorità russe.

Navalny è stato riconosciuto colpevole di aver creato una comunità estremista, finanziato attività estremiste e una serie di altri reati.

Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 20 anni in un carcere di massima sicurezza. L’udienza si è svolta a porte chiuse per motivi di sicurezza.