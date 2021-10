Russia, nozze reali in casa Romanov: un discendente dello zar sposa l’Italiana Virginia Bettarini

Nozze reali in casa Romanov. Il Granduca George Mikhailovich Romanov ha sposato l'italiana Rebecca Virginia Bettarini.

Un matrimonio reale come non se ne vedeva più da tempo e precisamente da oltre un secolo. A San Pietroburgo sono state celebrate le nozze tra il Granduca George Mikhailovich Romanov, discendente dello zar Nicola II e Rebecca Virginia Bettarini, figlia dell’ambasciatore italiano del Belgio Roberto Bettarini.

I due si sono fidanzati ufficialmente a dicembre 2020. Convertita nella fede ortodossa nel 2020, la 39enne ha preso il nome di Victoria Romanovna. La cerimonia si è tenuta nell’imponente cattedrale di Sant’Isacco alla presenza di migliaia di invitati.

Russia nozze Virginia Bettarini, “San Pietroburgo, il primo posto in cui siamo tornati”

Il “Sì” dell’italiana Rebecca Virginia Bettarini al Granduca George Mikhailovich è già entrato nella Storia. È la prima volta da oltre un secolo a questa parte che un membro della casata reale dei Romanov si sposa a San Pietroburgo.

Una scelta che assume oggi più che mai un grande valore simbolico che unisce perfettamente passato e presente proprio come il tassello di un puzzle. Del resto ricordiamo che la rivoluzione di ottobre 1917 cambiò per sempre le sorti della Russia così come la conosciamo e più in generale quelle del mondo occidentale.

“Questa città è stata il primo posto in Russia in cui siamo tornati”, ha dichiarato a tale proposito George Mikhailovich alla testata di San Pietroburgo “Fontanka”.

Russia nozze Virginia Bettarini: “Come Romanov rappresento una famiglia”

Intervistata da “Il Corriere della Sera”, Virginia Bettarini ha mostrato una grande consapevolezza nel ruolo che andrà ad ricoprire, tanto che l’ha trasmessa attraverso il suo abito di nozze che ha voluto rappresentare un incontro tra la cultura italiana e quella Russa: “Come Romanov rappresento una famiglia che vuol dire un Paese e infatti ho voluto un vestito da sposa di taglio italiano ma con ricami e strascico che ricordavano la storia imperiale russa.

Per fortuna mi è di grande aiuto l’esperienza diplomatica di mio padre”.

Russia nozze Virginia Bettarini, chi è il nuovo membro della casata Romanov

Figlia dell’ambasciatore italiano del Belgio Roberto Bettarini, Rebecca Virginia ha avuto una carriera molto attiva come scrittrice tanto che nella recente intervista a “Il Corriere della Sera” ha affermato di avere una grande passione per il genere “giallo”. Ha lavorato inoltre come lobbista. Ora opera attivamente nella direzione della Fondazione Imperiale Russa.