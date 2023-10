Russia: Peskov, 'sì a nuovo ordine mondiale, ma non sarà quello di Washington'

Mosca, 23 ott. (Adnkronos) - "Siamo assolutamente d'accordo con Biden. Questo è uno dei rari casi in cui siamo assolutamente d'accordo con ciò che ha detto. In effetti, il mondo ha bisogno di un nuovo ordine mondiale basato su principi completamente diversi, Ma un tale o...

Mosca, 23 ott. (Adnkronos) – "Siamo assolutamente d'accordo con Biden. Questo è uno dei rari casi in cui siamo assolutamente d'accordo con ciò che ha detto. In effetti, il mondo ha bisogno di un nuovo ordine mondiale basato su principi completamente diversi, Ma un tale ordine non può essere costruito da Washington". Lo ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del presidente russo Dmitry Peskov.

Secondo il Cremlino, questo ordine mondiale dovrebbe essere libero da tentativi di concentrare tutti i meccanismi di governance nelle mani di un unico Stato, da tentativi di imporre la propria volontà e decisioni ad altri paesi. “E viceversa, deve esserci un ordine mondiale basato sul diritto internazionale, che si fondi sul rispetto e sul vantaggio reciproci, sulla non interferenza negli affari interni degli altri, e così via", ha affermato Peskov.

Tuttavia, ha continuato il portavoce del presidente russo, il Cremlino non è d'accordo con il presidente americano in un'altra parte della sua dichiarazione. “Il signor Biden ha detto ancora una volta: 'E gli Stati Uniti sono in grado di costruire un tale ordine'. Qui, su questo punto, non siamo d’accordo”, ha sottolineato. Peskov ha osservato che gli Stati Uniti, “in un modo o nell’altro, non importa di quale ordine mondiale parlino, intendono un ordine mondiale incentrato sull’America. Cioè, un mondo che ruota attorno agli Stati Uniti. Non sarà più così".