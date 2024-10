Russia: preoccupati dall'esalation in Medio Oriente, Usa responsabili

Milano, 2 ott. (askanews) - Il ministero degli Esteri russo afferma che Mosca è "estremamente preoccupata per l'ultima serie di pericolose escalation" in Medio Oriente dopo l'assassinio dei leader di Hezbollah e Hamas e la risposta dell'Iran al lancio di un massiccio attacco missilistico contro Isr...

Milano, 2 ott. (askanews) – Il ministero degli Esteri russo afferma che Mosca è “estremamente preoccupata per l’ultima serie di pericolose escalation” in Medio Oriente dopo l’assassinio dei leader di Hezbollah e Hamas e la risposta dell’Iran al lancio di un massiccio attacco missilistico contro Israele. La portavoce del Ministero, Maria Zakharova, ha affermato che gli Stati Uniti “hanno una parte significativa di responsabilità per il deterioramento della situazione” in Medio Oriente.