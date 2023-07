Russia: procura generale dichiara 'indesiderabili' le organizzazioni di Dozhd Tv

Mosca, 25 lug. (Adnkronos) - L'ufficio del procuratore generale russo ha dichiarato "indesiderabili" in Russia le attività delle strutture collegate all'emittente indipendente Dozhd Tv. "Sulla base dei risultati dell'ispezione - si legge in una dichiarazione - l&...

Mosca, 25 lug. (Adnkronos) – L'ufficio del procuratore generale russo ha dichiarato "indesiderabili" in Russia le attività delle strutture collegate all'emittente indipendente Dozhd Tv. "Sulla base dei risultati dell'ispezione – si legge in una dichiarazione – l'ufficio del procuratore generale della Federazione Russa ha deciso di riconoscere le attività delle organizzazioni straniere Sia Tv Rain, in Lettonia, e Tvr Studios Bv, nei Paesi Bassi, come indesiderabili sul territorio della Federazione Russa".

Le organizzazioni sono state create dalla giornalista Natalia Sindeyeva, che ha cittadinanza russa, dopo che l'ufficio del procuratore generale della Federazione Russa e la Roskomnadzor (il Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni, della tecnologia dell'informazione e dei mass media) hanno adottato misure per limitare l'accesso al sito web, al canale televisivo e alle pagine dei social network del canale televisivo russo Dozhd Llc per sistematiche violazioni delle leggi sui media e sull'informazione, ha ricordato l'ufficio del procuratore generale.

"Sia Tv Rain e Tvr Studios Bv distribuiscono materiali di organizzazioni estremiste (Fbk, 'Navalny Headquarters'), organizzazioni terroristiche (Hizb ut-Tahrir), agenti stranieri (Medusa, Radio Liberty) – ha sottolineato la procura – Pubblicano regolarmente materiale informativo di organizzazioni riconosciute come indesiderabili".