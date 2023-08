Russia, Putin inaugura nuova linea metropolitana superficie a Mosca

Mosca, 18 ago. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin e il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin hanno partecipato giovedì all’inaugurazione del “terzo diametro della metropolitana di superficie” della capitale russa, con una breve cerimonia di sapore sovietico a meno di un mese da importanti elezioni amministrative, che tra l’altro prevedono il voto per il primo cittadino moscovita. Sobyanin è candidato per un nuovo mandato.

Collegati in video con Putin e il sindaco, due macchinisti ai comandi del treno hanno chiesto “il permesso” di avviare i motori e lanciare il traffico sulla linea Zelenograd-Ramenskoe, il presidente ha “autorizzato” e il nuovo collegamento è partito.

Sobyanin ha fatto notare che con questa nuova struttura la metropolitana di terra è accessibile per altri 3,5 milioni di persone nell’area metropolitana, quest’anno verrà inaugurata una ulteriore linea.

“Vorrei congratularmi con Mosca, con la squadra di Sergei Semyonovich (Sobyanin) per la realizzazione di un altro potente progetto, che, ovviamente, è molto richiesto dai moscoviti e, in generale, da coloro che vengono in città, lavorano in città su un ogni giorno, vivono nei sobborghi più vicini”, ha detto il capo dello Stato. L’intenso sviluppo dei trasporti a Mosca è fiore all’occhiello dell’attività del sindaco, considerato tra i potenziali successori di Putin. Il risultato del voto a Mosca a settembre è importante per il Cremlino come indicatore dell’appoggio della popolazione russa alle politiche presidenziali e in particolare alla guerra in Ucraina.